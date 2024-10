Una Juve commovente vince a Lipsia. Dusan Vlahovic straordinario

Partita commovente, intensa, densa, di grande spessore per la Juventus, forte, rock, pronta a reagire, colpo su colpo, agli infortuni di Bremer (colpo pesante al ginocchio) e Nico Gonzalez.

E due volte in svantaggio, rimasta pure in inferiorità per il rosso al portiere Di Gregorio, una meravigliosa Vecchia Signora, trova meritatamente la forza per ribaltare, vincere e per chiudersi soffrendo nel finale.

Vlahovic, con una doppietta ha disputato la migliore partita da quando è in bianconero. Francisco Conceiçao, l’autore del gol che ha regalato i tre punti e la vittoria, per 3 reti a 2, della Juve sul Lipsia è davvero un gran bel giocatore, un moderno laterale offensivo veloce, tosto e pure goleador. Insomma, mister Motta sin qui ha fatto un ottimo lavoro.

E forse, il meglio deve ancora venire. Ah… straordinaria la prova, in Champions League, del tuttocampista Fagioli. Serata magica per i bianconeri, peccato soltanto per l’infortunio di Gleison Bremer .

Stefano Mauri