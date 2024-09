Emma Marrone in “Apnea” all’aeroporto. E c’è attesa per il seguito di “Souvenir”

Incontro specialissimo, con tanto di video, in aeroporto per Emma Marrone. La cantante salentina ha infatti rivisto il suo ex insegnante di “Amici”, Charlie Rapino. Il filmato è stato condiviso sui social. Ricordate? Rapino volle Emma fortemente all’interno della scuola di Maria de Filippi e, durante il programma, l’ha sempre sostenuta, coniando per lei lo slogan “Emma Rules” (“Emma Comanda”). Prima del volo, altro contributo animato, con Emma: bellissima e spontanea, che dice di invidiare chi, sale sull’aereo e vola rilassato, mentre lei recita il Rosario per la paura di volare.



Intanto i 6 nuovi brani in uscita dell’artista salentina sono “Hangover” (feat. Baby Gang), “Vita lenta”, “Pretaporter”, “French riviera”, “Lacrime” e “Centomila”, e vanno ad aggiungersi alla tracklist originale dell’album “Souvenir”. E tutte le canzoni sono inserite in “Souvenir Extended Edition”. E non dimentichiamo il tour della cantante, introdotto dalla protagonista stessa con le seguenti parole:

“Se siamo arrivati fino a qui è grazie a tutti voi, non vedo l’ora di farvi ascoltare i nuovi brani e di cantarli nei palazzetti insieme a voi. Vi amo”.Già Emma, da novembre tornerà live nei Palasport di Milano, Roma e Bari. Queste le date in programma, i biglietti sono in vendita su Ticket One:

11 Novembre – Milano – Unipol Forum

14 Novembre – Roma – Palazzo dello Sport

17 Novembre – Bari – Palaflorio.

Emma Marrone favole prove generali dei suoi concerti a Ponte di Legno, il prossimo 7 novembre.

