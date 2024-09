Emma Marrone e Baby Gang ci lasciano tutti in “Apnea”, con “Hangover”: grande canzone

Quindi Emma Marrone (trasversale, unica, genuina, vera, ispirata, squarciante, bravissima, sensualmagica), e Baby Gang, sono pronti ad accendere, l’autunno con il loro nuovo pezzo: “Hangover”, cantato al “Suzuki Music Party” di Amadeus. Eh già, è in gran forma Emma, in magica, ispirata, “Apnea” musicale dal Festival di Sanremo 2024, dopo aver emozionato, tutta l’estate con “Femme Fatale”. Soprattutto, l’artista salentina, è pronta a dare un seguito a “Souvenir”, l’album della sua svolta artistica.

E nei giorni scorsi, ricordiamolo, la seconda serata dei Tim Music Awards ha visto il trionfo di Emma Marrone che si è esibita di fronte al pubblico dell’Arena di Verona con i suoi ultimi successi. Per lei, meritatissimi, premio per il brano Apnea di Sanremo e appunto per Souvenir, l’ultimo album. La cantante, commossa mentre ritirava i riconoscimenti ha detto: “Ogni volta che ho la fortuna di salire su un palco è come se i pianeti si riallineassero sempre. Trovo la pace con me stessa sono contenta con tuta la mia anima per questi premi. Per me è stato un anno artistico straordinario. Ma al di là dei numeri e dei premi, che vanno e vengono, importante è creare una qualità umana e artistica che resterà per sempre”.

Stefano Mauri