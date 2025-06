Fedez, dopo tanti cambiamenti, canta in piazza Duomo e accende Milano. Poi attacca il sindaco Sala

Fedez era uno degli ospiti più attesi, lo scorso 30 maggio, sul palco di Radio Italia Live, in piazza Duomo a Milano e non ha deluso le aspettative con una performance ispiratissima. Il rapper sul palco ha cantato“Battito”, la canzone di Sanremo e anche “Scelte stupide”, il singolo estivo in collaborazione con Clara e si è lasciato trasportare dal momento con qualche battutina al veleno, tipo: “Tutti i grandi autori hanno i loro brani intramontabili. Guccini ha L’avvelenata, Fabrizio De Andrè ha La guerra di Piero, io ho Pensavo fosse amore e invece eri una escort”, lanciando forse una frecciatina a tutte le sue ex.



Oppure Fedez ha parlato così solo per creare audience. Il presentatore Enzo Miccio, poi gli ha chiesto: “Cosa è cambiato dall’ultimo concerto a San Siro nel 2018?”. La risposta di Fedez non ha lasciato spazio a dubbi: “Non è rimasto uguale niente, è cambiato tutto e va bene così”. Poi a Roma, al congresso dei giovani di Forza Italia, Fedez ha attaccato il sindaco milanese Sala: “A Milano mancano due anni per votare e la cosa buona e’ che chi e’ in carica adesso non si puo’ ricandidare”. Lo ha detto il rapper Fedez ospite del palco del congresso dei Giovani di Forza Italia. Il riferimento e’ chiaramente al sindaco di Milano, Beppe Sala, che definisce “sindaco influencer”.

Stefano Mauri