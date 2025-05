Il non giochista Max Allegri torna al Milan del bel gioco. La Juve pensa al Gasp che piace alla Roma

Quindi, come ha scritto la versione On Line del Corriere della Sera: Allegri vince la corsa alla panchina del Diavolo e diventa l’uomo copertina dell’annata che nelle intenzioni deve essere quella della rinascita. Eh, già, Massimiliano Allegri da Livorno, colui il quale aveva rifiutato la panca del Real Madrid, per la Juve, si lega alla squadra con cui ha vinto già uno scudetto nel 2010-11 per due stagioni con opzione per la terza: guadagnerà 5,5 milioni di euro l’anno più bonus.

Riuscirà, il non giochista (e risultatista) Max, ad affermarsi nella Milano rossonera che ama giocare e il bel gioco nel football? Intanto, mister Gianpiero Gasperini, dopo l’addio all’Atalanta, ecco avrebbe preso un attimo di pausa, prima di dire sì alla Roma. Il motivo della riflessione del Gasp? La corte della Juventus, rimasta a bocca asciutta, dopo il due di picche, rifilatogli da Antonio Conte (si sarà pentito, l’ex Deus Ex Machina della Juve Cristiano Giuntoli, per avergli negato, il ritorno in bianconero, un anno fa?) che ha preferito restare al Napoli.

Stefano Mauri