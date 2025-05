Chiara Ferragni, promotrice turistica, lancia il lago d’Orta. E ride, dei vari flirt che le affibbiano periodicamente

Chiara Ferragni,

lo scorso fine settimana, in versione influencer turistica, lo scorso fine settimana ha fatto una capatina a Orta San Giulio, visitando il piccolo comune novarese e godendosi il lago. E in tre storie pubblicate su Instagram, ha descritto il paese come un “posto sottovalutato, assolutamente da vedere”. Ebbene, l’imprenditrice cremonese, a modo suo, con la sua presenza, e i suoi 28,5 milioni di follower, ecco ha contribuito dare lustro al borgo novarese, mettendolo in luce sui social a livello internazionale.

Chiara Ferragni inoltre, dopo settimane di indiscrezioni sulla sua vita sentimentale, ha scelto TikTok per lanciare un messaggio chiaro (e ironico) a chi le affibbia ogni settimana un nuovo compagno. Il presunto flirt con Cristiano Caccamo, attore noto al grande pubblico e amico di Diana Del Bufalo, è solo l’ultimo capitolo di una lunga lista di gossip che sembrano non darle tregua. L’ex moglie di Fedez, stanca di dover smentire a ogni occasione, si è affidata alla musica di Billy Joel, in particolare alla canzone My Life, per ironizzare sulle voci che la vorrebbero sempre impegnata con qualcuno. Il messaggio è arrivato forte e chiaro grazie a un breve video che ha fatto rapidamente il giro dei social. Ah, nel video in oggetto, Chiara ha scritto con autoironia: “Io che faccio finta non mi interessi che mi venga affibbiato un nuovo fidanzato ogni settimana”, per poi interpretare con enfasi il celebre verso del brano di Joel: “Non mi importa più cosa dici, questa è la mia vita. Lasciatemi sola”.

Stefano Mauri