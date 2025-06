Inter asfaltata dal PSG. Marotta conferma Simone Inzaghi, ma il trainer a Milano ha più vinto o più perso?

Beppe Marotta ha commentato senza troppi giri di parole la pesantissima sconfitta dell’Inter in finale di Champions League, contro il PSG che ha vinto 5 a 0: ”Serata negativa, l’avversario ci ha surclassato in tutto – le parole del presidente nerazzurro a Sky-. Sconfitta meritata, che però non inficia negativamente la stagione. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte e ci dispiace per la prestazione. Ringrazio i tanti tifosi arrivati qui a sostenerci. Era difficile arrivare fin qui, ci siamo arrivati con grandissimo merito. Stasera siamo caduti con grande fragilità, ma devo ringraziare i nostri giocatori e il nostro allenatore. In 59 partite abbiamo dimostrato di meritarci questi palcoscenici. Ora si chiude una parentesi”.



Inevitabile poi parlare di futuro, in particolare di quello del tecnico: “Non cambia nessuna valutazione su Inzaghi, ci vedremo con lui la prossima settimana. Ha ancora un anno di contratto e ha dimostrato di essere all’altezza. Non è una serata negativa che cancella tutti i suoi meriti”. In seguito, in conferenza stampa, ha aggiunto: “Se vuole continuare con noi, siamo contenti. Da parte nostra siamo fieri di continuare con lui“.

Infine una riflessione sulla sua quarta finale di Champions persa e sui limiti dei club italiani: “Se i budget non ci permettono di andare oltre la finale? Chiaramente il nostro è un campionato di passaggio, tanti calciatori rischiano di scappare attratti da ingaggi superiori. Squadre come il Psg possono gestire budget illimitati, però non deve essere un alibi. Io credo che il made in Italy può farci recitare un ruolo da protagonisti anche grazie al lavoro di tanti grandi allenatori”. Già, ma mister Simone Inzaghi resterà all’Inter? E a Milano il trainer piacentino, per carità in un contesto non semplice, beh ha più vinto o più perso?



Stefano Mauri