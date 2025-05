John Elkann sta ridisegnando la nuova Juve. Cristiano Giuntoli resta o lascia?

Damien Comolli, ex presidente del Tolosa con un passato da dirigente tecnico in club come Arsenal, Liverpool, Tottenham e club turchi, l’anno scorso accostato al Milan, è pronto, udite, udite … a sbarcare alla Juventus. Negli ambienti del calcio internazionale viene accreditato da anni come personaggio di grande spessore e dalle varie competenze tra le quali, quelle di osservatore che ha, come fiore all’occhiello, l’aver portato un giovanissimo Luka Modric al Tottenham. Eh già, John Elkann sta lavorando a una profonda ristrutturazione societaria e ha un’idea ben chiara: creare un team dove ogni figura abbia un ruolo definito e complementare, come hanno scritto su Tuttosport.

Ah Giorgio Chiellini è destinato ad avere voce in capitolo non solo a livello istituzionale, ma anche tecnico. Cristiano Giuntoli? L’attuale direttore sportivo con gli arrivi di Comolli e Matteo Tognozzi e la promozione di Chiellini, probabilmente, non avendo margini di manovra, lascerà la Vecchia Signora. A mister Antonio Conte toccherà invece il ruolo di allenare la Juve.

Stefano Mauri