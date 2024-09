Emma Marrone, dopo il trionfo ai Tim Music Awards, pronta per nuove canzoni

Il Tim Music Awards quindi, per Emma Marrone, premiata per il brano Apnea del Festival di Sanremo 2024 e per Souvenir, l’ultimo album, è stato un meritato trionfo.

La cantante si è commossa mentre ritirava i riconoscimenti: “Ogni volta che ho la fortuna di salire su un palco è come se i pianeti si riallineassero sempre. Trovo la pace con me stessa sono contenta con tuta la mia anima per questi premi. Per me è stato un anno artistico straordinario. Ma al di là dei numeri e dei premi, che vanno e vengono, importante è creare una qualità umana e artistica che resterà per sempre”. E con una storia Instagram, prima Emma ha ricordato l’amato babbo Rosario: “Avrei voluto chiamarti e dirti “Pa’ hai visto che roba stasera? Sei felice? E invece no. Mi manchi nella gioia e nel dolore. Mi manchi e basta. Ovunque tu sia. Questo mio folle viaggio lo dedico a te. Ti amo”. Poi sempre via social, Emma ha mandato il seguente messaggio al suo popolo meraviglioso: “Grazie a tutti. Tranquilli che non abbiamo ancora finito”. Eh già, Emma Marrone è pronta a uscire con nuove canzoni, la prima la presenterà al “Suzuki Music Party”, il nuovo show musicale di Amadeus, in TV, sul 9 del Digitale, domenica prossima 22 settembre.

Stefano Mauri