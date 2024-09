Emma Marrone accende in Apnea il Tim Music Awards

Emma Marrone è stata la grande protagonista assoluta ai Tim Music Awards 2024. All’Arena di Verona, Carlo Conti e Vanessa Incontrada le hanno consegnato due premi, uno per il brano Apnea e uno per Souvenir dopo che l’artista salentina si è esibita con trasporto, scendendo tra il pubblico durante la performance. A colpire più di ogni altra cosa è però stato il discorso con cui si è congedata dall’evento. Eccolo:



“Ogni volta che ho la fortuna di salire su un palco è come se i pianeti si riallineassero sempre. Trovo la pace con me stessa sono contenta con tuta la mia anima per questi premi, voglio ringraziare la mia casa discografica, la mia squadra, i miei ragazzi e le mie ragazze che hanno lavorato notte e giorno in un momento in cui era anche difficile starmi accanto per cercare di portare a casa questo disco in cui ho messo tutta la mia vita. Grazie ai produttori, ai musicisti e a tutte le persone che lavorano affinché noi artisti possiamo essere felici e orgogliosi di noi stessi. Un grazie poi a tutti voi per essere sempre al mio fianco, per essere venuti ai miei concerti e per amare la mia musica”. Così parlò Emma Marrone .

Stefano Mauri