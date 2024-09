“Storie Brevi” è Power Hits Estate 2024. Annalisa e Tananai sono da Festival di Sanremo 2025

Scritto da Annalisa e Tananai con Davide Simonetta (che con Tananai ne cura anche la produzione) e Paolo Antonacci, “Storie Brevi” parla di cosa succede quando, nel bel mezzo d’agosto, l’amore tra due persone non si può concedere il lusso della superficialità.

E la canzone, il tormentone, fuori dai soliti schemi ha vinto, quale brano più suonato in tutti gli eventi estivi, il Power Hits Estate 2024, premio organizzato da RTL 102.5, l’emittente radiofonico più popolare tra gli italiani. “Storie Brevi (Annalisa conquista pure il premio SIAE con Sinceramente) è una canzone che ha cambiato il nostro modo di vedere i tormentoni estivi. Io e Annalisa volevamo soddisfare un’esigenza di spensieratezza e nostalgia legate forse più a epoche passate, periodi in cui l’estate si viveva in attimi, momenti e appunto, in storie brevi. La nostra idea era quella di creare una canzone in cui sia noi stessi sia la gente potesse ritrovare quella leggerezza e sono piuttosto soddisfatto del risultato ottenuto in questa estate diversa”. Questo il commento di Tananai. Chapeau a lui, ad Annalisa e ai premiati e premianti autori Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco e Paolo Antonacci: vincitori tutti del Power Hit Estate 2024 che è “Storie Brevi” di Annalisa e Tananai…

Ah… Alberto Cotta Ramusino, (nome d’arte Tananai) è pronto a stupire nuovamente il suo pubblico con l’uscita del nuovo singolo “Ragni”. La canzone, disponibile in digitale e in radio a partire da venerdì 6 settembre, è distribuita da Eclectic Records/Capitol Records Italy (Universal Music Italia) e segna un ulteriore passo avanti nel percorso artistico del giovane cantautore milanese. Prodotto insieme a Davide Simonetta, “Ragni” si distingue per il suo arpeggio al pianoforte, che accompagna tutto il brano, creando un’atmosfera intensa e malinconica. Detto ciò, rivedere insieme Annalisa e Tananai al Festival di Sanremo 2025 non sarebbe male per la gara e per l’Ariston, no?

