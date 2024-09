Chiara Ferragni “ballerina per una notte” a “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci?

Milly Carlucci

, Regina di Ballando con le Stelle, tornerà col suo seguito show, a fine settembre, per un totale di 12 appuntamenti e ben 13 concorrenti. Il cast e’ stato svelato, ma manca il tredicesimo concorrente, che sapremo solo in seguito. Per il momento, sono stati confermati Massimiliano Ossini, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, i Cugini di Campagna, Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Nina Zilli, Tommaso Marinie Furkan Papali. E Chiara Ferragni da Cremona? Milly Carlucci, parlando coi media non ha dubbi:

“È stata presa in considerazione in varie annate, ma non siamo mai arrivati a concludere. Ma chissà che non ci sia un’apertura per lei, quest’anno. Abbiamo una grande possibilità che è il ballerino per una notte. Un ruolo non impegnativo, light, per avvicinarsi al palco e capire com’è l’ambiente. Sarebbe perfetto”. Secondo Dagospia, però, sito molto informato sui fatti, Chiara Ferragni avrebbe rifiutato l’invito. Andra’ davvero cosi’ ?

Stefano Mauri