Fedez punzecchia via social Chiara Ferragni e il suo presunto nuovo amore?

Non si parla di altro, come scrive anche il Corriere dell’Adriatico, nel mondo del gossip: Chiara Ferragni sembrerebbe aver ritrovato l’amore tra le braccia di Silvio Campara, sposato e con due figli. Da alcune indiscrezioni rilasciate da Gabriele Parpiglia, sembrerebbe che l’imprenditrice digitale abbia avuto un’accesa discussione al telefono con Giulia Luchi, moglie di Campara ed ex amica della Ferragni. Le due donne si sarebbero conosciute prima “dell’intromissione” di Silvio Campara e la Luchi l’avrebbe aiutata durante il pandoro gate.



Ma Chiara Ferragni Da Cremona, come speso accade nei giochi della vita, ecco si sarebbe innamorata di suo marito e tra i due sarebbe nata una fortissima intesa. L’ex moglie di Fedez avrebbe raccontato tutto alla sua famiglia e avrebbe già dato il via alle presentazioni, mentre il rapper di Rozzano si sta godendo la sua vita da single in dolce compagnia sul suo yacht.



Tuttavia Fedez tiene sotto attenta osservazione ciò che sta accadendo intorno alla sua ex moglie e non ha potuto non commentare i rumor sul flirt dell’estate, mandandole una bella frecciatina. Precisa e puntuale, la reazione di Fedez al dramma dietro la nuova presunta storia d’amore di Chiara Ferragni e l’imprenditore sposato con la sua amica, è arrivata. “Alla fine è solo una gara a chi nasconde meglio la mer*a sotto il tappeto. Io ho deciso di cagarvi nel salotto. Buona recita”. Per caso, la frecciata social, di Federico è rivolta alla sua ex?

Stefano Mauri