Senza dolce (e diversa) compagnia, Fedez, proprio non ci sa stare. O no?

Come ha scritto la versione on Line de La Gazzetta dello Sport, non ci sono solo il nuovo cane Silvio e i figli Leone e Vittoria, quando non sono con mamma Chiara Ferragni, a tenere compagnia a Fedez in questa calda estate italiana. Eh già, archiviata la storia d’amore con la bionda influencer, è tempo di nuovi flirt per il rapper milanese. La rivista Chi (tutto passa su quelle pagine) lo ha paparazzato in una masseria in Puglia in dolce compagnia. No, non è insieme alla modella francese Garance Authié, che sembra essere svanita nel nulla, dopo gli avvistamenti al GP di Monaco e a Milano. Questa volta Federico è insieme a una ragazza misteriosa mora a bordo piscina. I due sembrano essere molto intimi: che sia la sua nuova fiamma?



Insomma, sembra proprio che Fedez, beato lui, senza dolce compagnia non possa stare.

Stefano Mauri