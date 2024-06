Mister Luciano Spalletti: “Chi racconta le cose di spogliatoio fa male alla nazionale”

L’Italia di Luciano Spalletti pareggia a pochi secondi dalla fine contro la Croazia (1-1) e stacca il pass per gli ottavi di finale di Euro 2024 come seconda ed il 29 giugno affronterà la Svizzera a Berlino.

Ecco, riportate da vari media, Tuttosport compreso, le parole del Ct ai microfoni della Rai nel post-partita: “Ci si crede fino all’ultimo secondo perché ormai il calcio è questo qui dove ci sono situazioni che diventano più pericolose d’ufficio non solo se giochi bene o giochi male con momenti che diventano clou. Qualcosa va sistemata e rivista perché succedono cose illogiche nelle nostre partite, però poi bisogna prendere quello che questi ragazzi hanno nelle loro qualità e cercare di metterli in condizione di di dare il meglio. Passato il turno meritatamente e poi si vedrà le prossime partite. La formazione rivoluzionata come ‘patto’ con i giocatori? Questa cosa gliel’hanno detta, e chi racconta le cose di spogliatoio fa male alla nazionale…Non è una deduzione, è di sicuro una cosa che le hanno raccontato. C’e’ un dentro lo spogliatoio, e un fuori…Ma è chiaro che io con i giocatori parlo sempre, li ascolto: il 3-5-2 è la mia tesi a Coverciano, e questo modulo l’avevamo già provato. Più che un patto, parlo con i giocatori. Non voglio essere preso per il cu…. Ci sono bambini che ci aspettano ore solo per vederci. Non sono invidioso di un giornalista che scrive un bell’articolo, ci metterei un mese a scriverlo. Ce ne ho già da me di veleno addosso, quando non me lo danno me lo inietto da solo. La qualificazione è meritata, voi avete detto che è il girone della morte. Voi avete detto a me che era il girone della morte, era una qualificazione difficilissima, la Croazia stessa è abituata a questo tipo di tensione qui”.

Stefano Mauri