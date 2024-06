Douglas Luiz (tanta roba) alla Juve nonostante McKennie. Quante grane per Cristiano Giuntoli

Fumata bianca per l’arrivo alla Juventus del tuttocampista brasiliano Douglas Luiz. La chiusura della trattativa arriva grazie all’inserimento nella trattativa di Barrenechea e l’esclusione di McKennie dalla maxi operazione: due giocatori + l’esborso, variabile, bianconero all’Aston Villa. “Futuro? Deciderò dopo la Copa America” – così intanto McKennie in un’intervista concessa a The Athletic, ormai fuori dalla trattativa per arrivare a Douglas Luiz, ha parlato del passato, soprattutto i mesi in Premier League col Leeds e del futuro, aggiungendo: “Mi chiamavano ciccione bast***o”. Poi ha svelato anche qualche aneddoto sul suo ritorno in bianconero: “Non avevo neanche l’armadietto, una stanza e il parcheggio. Ho dovuto dimostrare tutto sul campo”.

Insomma, arrivato in bianconero con la gestione (è un grande talent scout, ma funzionava alla grandissima e ha dato il meglio di se, dal punto di vista gestionale, in tandem con Beppe Marotta, ndr) Fabio Pratici, il calciatore americano è un altro grattacapo, da risolvere, per il Deus Ex Machina juventino Cristiano Giuntoli. E se Federico Chiesa rappresentasse la cesione pesante per alimentare le casse sociali juventine?

Stefano Mauri