Emma Marrone, Femme Fatale della musica Pop, in tour accende l’estate

Dopo quindi il successo di “Souvenir”, di “Apnea” e “Femme fatale”, Emma Marrone, partita col suo tour estivo,lancia il singolo “Ho voglia di te”, con Olly, prodotto da Jvli. “Sono due ventenni ma la sensazione è di avere la stessa età. Come quando canto con la Vanoni. Per fortuna ci sono dimensioni in cui numeri vengono meno”… Così ha raccontato il suo nuovo brano, alla redazione de La Repubblica Emma, che e poi ha aggiunto: “Ho mollato le ossessioni e liberato la creatività. Questa società non ammette sconforto, invece è da lì che si impara”.

Con questo postò via social invece, l’artista salentina aveva annunciato il via al suo viaggio estivo in musica: “E parte il tour. Siamo vivi… stiamo bene… e ci divertiremo molto… moltissimo. Non aggiungerei altro”.



In scaletta tutti i suoi brani più amati, passando dalle più recenti Femme fatale ed Apnea, fino ad arrivare ai suoi cavalli di battaglia, come Amami, Dimentico Tutto, Non è l’infermo e molte altre. Emma Marrone accende l’estate 2024 da Femme Fatale del Pop Italiano…

Stefano Mauri