Ma Vic De Angelis: bella e brava, è libera o no di fare la Dj e mettere i dischi che vuole?

“Sono tutti rockers con il c..o degli altri…. Rock di qua rock di là, band di qui band di là, musicista di qua e di là, ma poi tutti a fare i DJ e metter musica di m…a…”.

Beh, non ci è andato piano Rocco Maurizio Anaclerio, meglio noto al pubblico come Dj Ringo (rosica o ha ragione?), che sul suo profilo Instagram ha commentato così un video della bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis alla consolle in un locale. La musicista romana è impegnata ad mesi in un tour da solista come dj per presentare Victoria’s Treat, il suo primo mix, partito nella seconda metà di marzo da Leeds con tappe in tutta Europa e negli USA, e in Italia si è esibita anche un tempio della dance come il Cocoricò di Riccione.

Il post del direttore artistico di Virgin Radio ha attirato moltissimo commenti e polarizzato i follower tra chi difende la Vic (che male fa se vuole divertirsi?) e la libertà dei musicisti di fare anche generi diversi e chi invece è d’accordo con Ringo.

Stefano Mauri