La Juve di Thiago Motta, un cantiere aperto, sa solo pareggiare

La Juve di Thiago Motta sa solo pareggiare? Imbattuta, certo, ma altro pari in casa con una squadra che lotta per non retrocedere (dopo il Cagliari), quarto pari nelle ultime cinque allo Stadium: ha ragione Giuntoli, questo è un momento complicato per la Juventus. Ma non solo per le assenze.



Motta, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo il 2-2 interno contro il Parma: “Abbiamo concesso ma anche creato tanto. Cerchiamo di evitare l’avanti e indietro, così da non dare palle gol in ripartenza agli avversari. Abbiamo creato occasioni per stare meglio in campo, col vantaggio avremmo potuto cambiare lo stile dell’avversario. A tratti abbiamo fatto bene, altri no: dobbiamo aumentare i momenti buoni, per dare più difficoltà agli avversari e ottenere il risultato che vogliamo. Che non è certamente il pareggio. Mantenere l’equilibrio della squadra è importante. Oggi abbiamo commesso errori negli ultimi metri, non solo in costruzione. Dobbiamo concludere meglio, senza permettere agli altri di ripartire ogni volta che sbagli. Soprattutto per chi ha esterni così veloci, che aspettano solo momenti così. E in dei momenti abbiamo sofferto le loro ripartenze, a causa di errori nostri”. Ok la Vecchia Signora è un cantiere aperto, senza Bremer (campionato finito) la difesa balla, ma così non va, no?

Stefano Mauri