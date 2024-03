Joe Bastianich, prima di volare all’Isola dei Famosi, si rilassa all’Anima Romita di Fortunato Amatruda, Ambasciatore della Pizza Tramonti

Fortunato Amatruda, patron e chef pizzaiolo della pizzeria contemporanea Anima Romita di Crema ha conquistato il Premio Speciale “Ode al Pomodoro” per la nuova guida “Pizzerie & Cocktail Bar d’Autore” di Identità Golose 2024.

Questa la motivazione del riconoscimento:

“Il pomodoro è al centro stesso dell’idea di pizza, ne è tra i protagonisti indiscussi. Ma ci sono pizzerie che sanno celebrarlo meglio delle altre, onorandone il sapore nelle sue mille sfaccettature possibili. Come Anima Romita”.

E così, l’Ambasciatore della ‘Pizza Tramonti’, ha commentato l’ ennesimo successo ottenuto:

«Sono davvero entusiasta di questo riconoscimento, vista l’incessante ricerca che da sempre porto avanti in tema di pomodoro: amo questo frutto che sa di casa, di sole e di famiglia: tutti valori che scelgo di custodire attraverso il lavoro quotidiano e che portiamo avanti ad Anima Romita io e i miei ragazzi. È importante ricordare inoltre che io sono originario di Tramonti, località della Costiera Amalfitana in cui la cultura del pomodoro è profondamente sentita e dove è consuetudine per molti contadini coltivare questo tipo di coltura, tra cui spicca il celebre “Re Fiascone”, pomodoro antico di cui negli ultimi anni si è coraggiosamente innescata un’azione di recupero proprio nelle zone in cui custodisco le mie radici. Zone in cui torno frequentemente e dove lo scorso anno ho scoperto un pomodorino coltivato con sistema biologico eccezionale dal sapore unico, e differente da ogni varietà mai assaggiata. Talmente speciale da scegliere di adottarne il campo in cui viene prodotto, per riservarlo esclusivamente alle nostre creazioni ai nostri client”. Intanto nei giorni scorsi, all’Anima Romita di Crema, per provare le atmosfere del locale cremasco è arrivato nientepopodimeno che Joe Bastianich, imprenditore, cantante, personaggio televisivo, gourmet, viticoltore, attore, ristoratore e prossimo concorrente del Reality dell’Estremo ‘L’Isola dei famosi’. Una curiosità? In sinergia con Belen Rodriguez e altri soci, Joe nel 2015 rilevò lo storico ristorante Ricci a Milano, avventura professionale terminata nel 2017.

Stefano Mauri