Francesca Valtorta, l’artista che insegue la bellezza

In passato, ha lavorato anche, col produttore cremasco, Pietro Valsecchi, (chissà se le ha parlato o fatto assaggiare i Tortelli Cremaschi?),Francesca Valtorta, attrice romana classe 1986, sommelier, appassionata d’arte, e gourmet. Nel suo percorso artistico e personale, il cinema con Muccino e la televisione, ruoli da protagonista in vari cortometraggi, un diploma (appunto) di sommelier. Ah… bella, brava (meriterebbe di recitare di più in tv, poiché spacca il video) è pure imprenditrice, avendo aperto nella capitale a Roma, l’enoteca specializzata in vini naturali, ‘Il Vinificio?’.

Recentemente è stata intervistata da ‘Man in Town’, ecco uno stralcio dell’intervista…

In quale ruolo ti senti più a tuo agio?

Sicuramente in quello di attrice, la mia unica grande passione e il mio lavoro. Però sono contenta di aver imparato in questi anni quanto sia importante dedicarsi anche ad approfondire altre strade, perché essere focalizzati solo su un’unica direzione può diventare ossessionante e far perdere lucidità e equilibrio. Ho imparato a fare spazio anche alle altre cose belle della vita, come il mio amore per il vino, che sto coltivando sotto varie forme, lavorando alla creazione di un piccolo format per il web e come socia (orgogliosa) di un locale stupendo di vini naturali, il Vinificio Roma. Tutto questo mi permette di godermi con più rilassatezza anche il lavoro di attrice.

La tua principale fonte di ispirazione nel tuo lavoro di attrice?

La mia fonte inesauribile di stimoli è guardare film e serie tv. Penso a quando dovevo lavorare al personaggio di Lena e facevo fatica a trovare la chiave giusta, allora ho pensato, chi può aiutarmi? Mi è corsa in aiuto nientemeno che Anna Magnani! La sua strabiliante interpretazione in Mamma Roma è stata folgorante. Ogni volta che ero confusa pensavo a lei in quel film e tutto, nella mia mente, diventava chiaro.

Densa di interessi, bellissima (bellezza densa, vera), bravissima (ribadiamolo: accende, emoziona il palcoscenico, il piccolo e il grande schermo), frizzante, mai banale e creativa, Francesca, fatta di e per la bellezza, insegue il bello e colora la vita. Chapeau!

Stefano Mauri