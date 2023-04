Emma Marrone, special guest, accende Verona al concerto di Lazza

Per la serie… Clamoroso, o meglio, grandioso a Verona, in una fresca serata (martedì scorso 25 aprile),Emma Marrone (straordinaria, ispirata, stupenda, in gran forma) è stata ospite del concerto di Lazza (sublime),all’Arena, in uno spettacolare scenario. La cantante, che sta per tornare con il nuovo singolo “Mezzo mondo”, è salita sul palco per duettare con il giovane artista che sta vivendo un periodo di assoluto e totale successo di pubblico, confermato dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con “Cenere”. E i fan hanno apprezzato l’esibizione sotto le note di Alibi, brano di Lazza.

Questo brano fa parte dell’ultimo album del rapper, Sirio, in grado di ottenere -ad oggi- ben 6 dischi di platino. Il successo è stato tale da aver conquistato per oltre 20 settimane -non consecutive- il primo posto nella classifica Fimi, battendo il record precedentemente detenuto da Vasco Rossicon il suo album cult “Vivere o niente”.

Ma, come emerso sempre via Twitter, grande attenzione è stata data anche alduetto, con le note del brano di Nesli, “La fine”, reinterpretato anche da Tiziano Ferro.

Emma adesso tornerà sul palco il prossimo lunedì primo maggio, per il Concertone di Roma.

Stefano Mauri