Emma Marrone ritorna in Tv il prossimo 5 maggio

“Recitare con Gabriele era un po’ come andare dall’analista. Mi sa ma con me non è che ha funzionato. Quest’anno mi sono fatta trovare un po’ più preparata e mi sa ma ci va lui dall’analista”

Così ha parlato, in una storia InstgramEmma Marrone: in un post, messo sulla pagina, dall’artista salentina stessa. Emma ha inoltre postato una serie di fotografie: una, presentata dalla scritta “Mi ha riportato qui un soffio di vento”… la ritrae in una posa particolare, intensa, scrutante, con didascalia sovrastante che riporta “Perdersi per poi ritrovarsi”, un’altra riprende un bicchiere di Margarita e, un’altra ancora, il cielo di Milano.

A proposito: “A casa tutti bene 2”, ritorna dal 5 maggio su Sky e Now. La serie, diretta da Gabriele Muccino, torna con otto nuovi episodi per raccontare le storie e gli intrighi della famiglia Ristuccia e di coloro che gli gravitano attorno. Nel cast tra gli altri tornano Laura Morante, Francesco Scianna e anche (appunto) una straordinaria Emma, attrice interessantissima, nel ruolo di Luana.

E, come abbiamo capito dal video storia Instagram, l’estate scorsa, Emma a lavorare con Muccino si è divertita assai. Ah, la cantautrice italiana che graffia e tocca l’anima, emozionando, beh è vera bellezza, genuina, in un mondo strano come quello dei social.

Stefano Mauri