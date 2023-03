Emma Marrone, per una buona cosa, illumina Times Square

“A New York, giungla di cemento, dove sono fatti i sogni, non c’è niente che tu non possa fare! Onoratissima. Grazie Spotifyitaly, prendere un volo”.

Cosi Emma Marrone, via social ha commentato il post (Instagram) in oggetto che la vede, nelle vesti di Ambassador per Spotify Equal (per la parità di genere) in una fotografia in Times Square nella Grande Mela.

Ah … in occasione della Giornata Internazionale della Donna, per la playlist “Equal Italia”, la cantautrice ha composto la sua selezione, pezzoni ascoltabili ovviamente sulla piattaforma digitale di Spotify.

A proposito, complimenti al nuovo look dell’artista italiana che, emozionandosi, sa sempre emozionare: il nuovo rosso dei capelli le dona assai, Chapeau!

Intanto, in studio di registrazione, Emma sta lavorando sodo al nuovo attesissimo album. E non vediamo l’ora di ascoltare la sua musica…

Stefano Mauri