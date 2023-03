Emma Marrone si rilassa e trova ispirazione sui monti di Belluno

Emma Marrone posta l’immagine un bicchiere di champagne nella meravigliosa cornice di Cortina d’Ampezzo immersa nella neve e ufficializza il suo breve periodo di relax tra i monti veneti in provincia di Belluno.



Reduce dalla Milano Fashion Week e dalla serata Cover del Festival di Sanremo (meraviglioso il suo duetto con Lazza), in entrambi gli eventi Emma ha lasciato il suo segno, per poi tornare in studio per concretizzare il suo atteso album discografico. Ma prima si è appunto goduta un po’ di meritato riposo con gli amici.

Ecco, a tal proposito, quanto aveva postato a margine, di una cosetta, per lei straordinaria: “La mia prima discesa in slittino alla tenera età di 38 anni. L’aria pura della montagna per ossigenare la mente. Grandi riunioni in discesa libera, ‘ngoppa a montagna a parlare della mia nuova musica. Una casa accogliente dove tra un burraco e una tisana ho pianificato una bozza di futuro. Sì sono stata bene! Grazie”.

Tra passeggiate, attimi rilassanti, brindisi ed escursioni nevose, dunque Emma ha pensato pure ai suoi imminenti e nuovi orizzonti musicali.

Stefano Mauri