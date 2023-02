Niente riunione artistica ad Amici per Emma e De Martino

Ricordate? Si erano conosciuti all’interno della scuola, si erano fidanzati e lui l’aveva tradita con Belen Rodriguez. Poi le loro strade si sono divise e si sono affermati, alla grandissima: lei come cantautrice (ma è pure attrice in quanto artista completa) dalla voce che graffia, lui nelle vesti di conduttore e ballerino. Stiamo parlando di Emma Marrone e Stefano De Martino, poiché da qualche giorno girava una notizia, rilanciata da diverse testate, di una loro partecipazione, al serale di Amici. Per loro, secondo gli articoli in questione, doveva esserci un ruolo in giuria. Ma in realtà tale riunione artistica non ci sarà e la cantante e l’ex ballerino non parteciperanno al talent show di Maria De Filippi nemmeno in solitaria.

Emma animerà, in coppia col rapper Lazza(in gara al Festival di Sanremo), la serata Cover del venerdì sera all’Ariston: accompagnati dalla violino della Scala di Milano Laura Marzadori, reinterpreteranno il pezzone di Tiziano Ferro La Fine: Chapeau!

Stefano Mauri