Massimo Giletti: “ La Juve capro espiatorio di un calcio malato “

Sì Massimo Giletti, giornalista e noto tifoso della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in cui ha commentato il momento della Juventus fra campo e sentenze con penalizzazioni già arrivate e in vista.

“Temo che la Juventus finisca di essere il capro espiatorio di un calcio malato. Non riesco a spiegarmi come mai le altre procure non abbiano pensato a sviluppare un un programma di intercettazioni così complesso con microspie e cimici come quello della Procura di Torino per fare chiarezza sull’intero mondo del calcio italiano. Se tu vai ad operare solo su una società, bhe…qualche dubbio mi viene. E i miei dubbi tornano ancora più forti perché questa è una situazione già vissuta: in nessun’altra Procura si è indagato sui rapporti tra curva e la società dirigente. Oggi come allora la Juventus è il capro espiatorio di un calcio malato e deve essere messa sull’altare sacrificale per far vedere che in Italia si fa giustizia. Ma mi sembra una giustizia sommaria. Prima l’inchiesta ‘Last Banner’ sulle curve, ora la Prisma sui bilanci. Nelle altre società perché non si fanno controlli serrati dello stesso livello? Una domanda che mi pongo non solo da juventino ma ogni persona di buon senso si fa questo interrogativo. Si vede che la Juve vinceva troppo? Bisognava trovare il modo di fermarla? Poi certo, queste domande non coprono gli errori evidenti fatti dalla società ma notare che si indaga a macchia di leopardo partendo solo dalla Juventus mi lascia dei dubbi.

Non puoi intervenire durante una stagione in corso. Intervenire e sanzionare in questo modo è destabilizzante e iniquo. Se poi la Juventus dimostrasse di avere ragione come la mettiamo? Abbiamo ancora il diritto di porci delle domande o dobbiamo stare in silenzio e accettare le decisioni di una Giustizia Sportiva che non fu in grado di trovare per esempio le intercettazioni dell’Inter e di Calciopoli? Intercettazioni che a detta del procuratore di allora Palazzi, raccontavano di reati ben più gravi fatti dall’Inter rispetto alla Juve”.

Così parlò, intervistato dal quotidiano Tuttosport, Massimo Giletti.

Stefano Mauri