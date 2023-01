Carolina Bubbico dirigerà Elodie a Sanremo

Già, dopo aver trionfato coi “Tenori Mistici” del trio “Il Volo” nel 2015, l’artista Carolina Bubbico quindi torna al Festival di Sanremo come direttrice d’orchestra. Sì la brava Carolina guiderà Elodie sul palco dell’Ariston. La musicista e compositrice salentina, così, nei giorni scorsi, via social, entusiasta ha commentato il suo grande ritorno in Riviera: “A febbraio avrò l’onore e la gioia infinita di dirigere l’orchestra e cantare al fianco di un’artista e una donna che minuto dopo minuto stimo e adoro sempre di più. Elodie è il meglio che potessi desiderare: amore, purezza, generosità, spontaneità e un cuore grandissimo!”.

Dunque, dopo è “Tutta colpa mia” e “Andromeda”, la sensualmagica Elodie gareggerà alla 73esima edizione di Sanremo, con un brano intitolato “Due. Lunedì scorso 9 gennaio, terminate le vacanze di Natale, la cantante, a meno di un mese dall’inizio dell’ambita kermesse musicale, è andata in Liguria per prendere parte alla prima prova generale con l’orchestra indossando, per l’occasione, un paio di pantaloni palazzo. E pure così vestita, ha lasciato il segno.

Scommettiamo che… tanto con la sua voce particolare e da podio, quanto coi suoi look squarcianti, Elodie non passerà inosservata al Festival della Canzone Italiana in arrivo?

Stefano Mauri