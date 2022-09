Elodie ha acceso Verona con il suo look audace e la sua voce sensuale

Bella, lanciata, in gran forma (la relazione col pilota Andrea Iannone le fa bene?) Elodie, a Verona, venerdì scorso, è salita sul palco la prima volta per raggiungere il collega Rkomi con cui ha cantato La coda del diavolo e poi, sotto una pioggia scrosciante, si è esibita sulle note del tormentone Bagno a Mezzanotte.

L’artista, “figlia” della quindicesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi, è stata premiata sia per il featuring con Rkomi che per il brano e ha portato a casa il premio EarOne per i suoi 7 singoli arrivati primi in classifica.

Ai Tim Music Awards, infatti, la cantante ha ammaliato il pubblico non solo con la sua voce e la sua energia, ma anche per il suo luminoso outfit. Il completo trasparente (gonna a sirena e top con scollo all’americana) fantasia animalier-luccicante ha messo in evidenza lo splendido fisico dell’artista senza risultare volgare.

Sempre più sensuale e caliente, Elodie ha quindi incantato prima a Venezia per la Mostra del Cinema: sfilando e recitando e poi a Verona cantando. Il 2022 è il suo anno. E non perde occasione per attaccare la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, per le sue idee politiche, appena lo ritiene opportuno.

Stefano Mauri