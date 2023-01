Giorgio Barbieri: “La Cremonese è da A e può salvarsi. Volevo stimolare parte della città”

Cremonese, Giorgio Barbieri e l’intervista su Fronte del Blog che ha fatto arrabbiare mister Alvini. Ecco cos’è successo

Questa mattina (martedì 3 gennaio) durante la conferenza stampa della Cremonese mister Alvini si è arrabbiato (senza citarmi) per una frase estrapolata da una mia intervista rilasciata ad un collega qualche giorno fa.

Intervista (ospitata su questo sito ndr, qui) a braccio sul mio libro sulla storia grigiorossa e con qualche accenno alla situazione attuale. Prima di tutto sono contento perchè per la prima volta ho visto Alvini arrabbiato, anche se ce l’aveva con me. Poi spiego quella frase. Avevo detto che la serie A non può essere presa come una gita, riferendomi al clima che comunque si respira in città e in provincia. Quante volte in queste settimane mi sono sentito ripetere per strada o nei bar: ‘E’ già un onore essere in questa categoria, una piccola città come la nostra in mezzo a tante metropoli, anche se si retrocede non è un dramma, l’importante è esserci’.

E via di seguito. Considerazioni se vogliamo anche giustificate e comprensibili. Ma visto che il calcio è uno sport e quindi vive di risultati e competizione si deve fare di tutto per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Che fra l’altro nella stessa intervista considero alla portata della Cremonese. Quindi nessuna offesa alla proprietà (che ha ha dato tanto e sta ancora dando), nessuna offesa alla società (che sta facendo quello che può per sistemare una situazione difficile), nessuna offesa all’allenatore (che è un professionista con una lunga storia alle spalle e un futuro davanti), nessuna offesa ai giocatori (che cercano sempre di dare il massimo, pur con i limiti che anche loro riconoscono).

Si trattava di una semplice provocazione (la parola gita che peraltro era già stata usata in occasioni di precedenti serie A, anche dai dirigenti di allora) per stimolare una reazione. Il fatto che Alvini se la sia presa mi fa piacere, l’importante è che il bersaglio non sia solo io ma le squadre che affronteranno i grigiorossi. Già a partire da domani quando allo Zini scenderà la Juventus. Ma ancora di più negli scontri diretti delle prossime settimane. Il futuro è tutto ancora da scrivere, noi ci crediamo. Sempre forza Cremo!

Così postò via social il giornalista e scrittore Giorgio Barbieri, grande intenditore di calcio e appassionato tifoso della Cremo.

Stefano Mauri