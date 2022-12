Ma Silvia Toffanin è stata contattata, oppure no, per Sanremo 2023?

Già, sostiene Dagospia, sito molto informato sui fatti, che l’agenzia Ansa in cui Mediaset faceva sapere che Silvia Toffanin ha detto no ad Amadeus per Sanremo 2023 è stata rimossa dai social ufficiali dell’azienda di Cologno Monzese dove era stata prontamente rilanciata e non è neppure più raggiungibile sul sito dell’Ansa. Il tutto dopo che TvBlog ha rivelato che non ci sarebbe stata nessuna proposta alla conduttrice di Verissimo per la co conduzione della kermesse sanremese del prossimo mese di febbraio.

Tra l’altro la Toffanin era stata invitata, a Sanremo, per l’edizione 2020, invito, rifiutato e rispedito cortesemente al mittente. Insomma, Amadeus ha cercato o no la bella e brava Silvia? E chi saranno le altre due co conduttrici che mancano all’appello?

Stefano Mauri