C’è chi dice no al Festival di Sanremo? È il caso di Silvia Toffanin

Clamoroso al Festival di Sanremo? Mah … indiscrezioni, sussurri, ricostruzioni, gossip e ipotesi vorrebbero la conduttrice Silvia Toffanin, co conduttrice, per una serata, della kermesse nazionalpopolare italiana. Ma fonti vicine a Mediaset, precisano che la conduttrice del format Verissimo, non sarà presente alla manifestazione. “E’ vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico, Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche”.

Quindi come la Ferragni anni fa, (ma nel 2023 Chiara da Cremona sarà Regina dell’Ariston per due serate), pure la Toffanin ha detto no all’invito di Amadeus? Chissà che ne pensano i Jalisse che a Sanremo andrebbero di corsa e a piedi.

Stefano Mauri