Sbagliata ascendente leone è la docufiction di Emma

Al lavoro per realizzare l’atteso nuovo album discografico, l’artista Emma Marrone, nella fattispecie non sul grande schermo, e per ora non in nuovi video musicali … è pronta a lanciare il docufilm a lei dedicato intitolato: Sbagliata ascendente leone.

Un video, o meglio una storia questa che emozionerà chi ama la sua musica, e la sua arte, come promesso dalla stessa cantautrice in un post sui social.

Reduce da un periodo splendido e drammatico, segnato purtroppo, dalla scomparsa dolorosissima del padre Rosario, Emma è quindi pronta a tornare protagonista a trecentosessanta gradi con la sua arte densa ed è pronta a raccontare se stessa e i suoi segreti nella docufilm dedicata alla sua straordinaria vita.

La pellicola è in arrivo su Prime Video dal 29 novembre e l’attesa è già spasmodica, come dimostrato da tutti i suoi fan. E giustamente, ad accendere ancora più gli animi di chi la segue, la cantante sui social ha voluto promuovere il film con una frase che sa di promessa: “Mi amerete ancora di più“.

Sì è veramente una bella persona Emma, una donna vera che per uscire tra la gente non ha bisogno di trucco e trucchi, ma adora mostrarsi per quello che è: una ragazza impegnata che, con le sue canzoni, emozionandosi per prima, regala emozioni che restano.

Stefano Mauri