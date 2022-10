Bella, sbarazzina, guascona: Ilary Blasi è da Sanremo, vero Amadeus?

Quindi giorno in cui il giornale Diva e Donna pubblica le foto del cenone di coppia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi per il compleanno del Capitano, Ilary Blasi serve la vendetta su un piatto ghiacciato. La storia su Instagram, pochi minuti dopo le 14 del 4 ottobre, davanti a un negozio di Rolex taggando Francesca Manzini – sua imitatrice a Striscia la Notizia – e proprio Francesco Totti. Il gesto inequivocabile come riferimento a tutta la vicenda: occhiolino in camera e mano che arraffa. Se i panni sporchi si lavano in famiglia, dopo questa, gli ex coniugi sembrerebbero aver deciso per una lavanderia a gettoni. In sottofondo la musica cinematografica della Pantera Rosa…

Tornando a Totti, la foto al ristorante per festeggiare il suo compleanno sono uscite e hanno creato un vero e proprio terremoto. Le fotografie risalgono al 27 settembre, il giorno in cui c’è stata la celebrazione con tutta la famiglia. Il ristorante è proprio quello, nessun pericolo di confondersi: è il ristorante che per anni ha accompagnato la precedente narrazione familiare, quello che Francesco Totti ha frequentato con Ilary Blasi. Stando a Today, quello sarebbe stato il luogo in cui proprio Totti chiese alla conduttrice dell’Isola dei Famosi e madre dei suoi tre figli di sposarlo. Ma il leggendario ex numero 10 della Roma non conosce altri ristoranti? Ah: bella, sexy, sbarazzina, guascona, insomma questa Ilary, Amadeus volendo, merita una serata da co presentatrice del Festival di Sanremo 2023, no?

Stefano Mauri