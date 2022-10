Ilary Blasi e Francesco Totti, quanti pettegolezzi, inutili e gratuiti su di loro

“Sono state diffuse una serie di notizie false. In particolare la signora Ilary Blasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé: né di 20mila euro né di 10mila euro né di 1 euro. Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di far passare la signora Blasi per quello che non è”: afferma l’avvocato Alessandro Simeone, in una nota al quotidiano La Repubblica.

In effetti da quando Francesco Totti ha rotto il silenzio, parlando col quotidiano Il Corriere della Sera, raccontando di non essere stato lui a tradire per primo l’ormai ex (toccherà comunque al giudice mettere fine a quello che fu un matrimonio da sogno) compagna, molte voci sono uscite contro Ilary, la quale, ancora non ha parlato preferendo postare storie e fotografie su Instagram.



Nonostante il momento difficile tra l’altro, la Blasi, aspettando di ritrovare un poco di serenità, negli scatti appare più bella che mai. Intanto rumors, pettegolezzi, insinuazioni e sparate contro di lei si sprecano, vici messe in giro non da Totti (pensa alla sua ripartenza con la nuova compagna Noemi) direttamente tra l’altro, mah più che altro alimentano il caos intorno ai due e fanno casino…

