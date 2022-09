Ilary Blasi sempre più bella e in forma: Francesco Totti hai visto cosa ti sei perso?

Ilary Blasi, ex signora Totti, in attesa di capire se troverà l’accordo col Pupone per una separazione consensuale, oppure se sarà battaglia legale, tiene sempre alla sua forma fisica

Già, l’estate 2022 è stata molto particolare per Ilary Blasi: ha segnato la sua separazione da Francesco Totti dopo oltre 10 anni di matrimonio. Per evitare di finire tra le grinfie dei paparazzi si è data alle vacanze in giro per il mondo, dall’Africa alle Dolomiti, fino ad arrivare alla Croazia.

Ora, però, per lei è arrivato il momento di tornare alla normalità e, tra aperitivi con gli amici e impegni professionali, si sta godendo la vita cittadina a Roma. E nei giorni scorsi ha ricominciato gli allenamenti in palestra e non ha esitato a documentare tutto sui social, dove da sempre ama mantenere un contatto diretto con i followers.

In quanti si sono promessi di ricominciare la palestra alla fine delle vacanze? Ilary Blasi ha rispettato i buoni propositi e la mattina dell’1 settembre l’ha dedicata agli allenamenti. Al motto di “Si ricomincia”, si è immortalata alle prese con un workout intenso e acrobatico.

Certamente l’ha provata dal punto di vista psicologico, ma al suo meraviglioso aspetto esteriore, sin qui la rottura con Totti non l’ha peggiorata. Anzi… verrebbe da dire: che ti sei perso, Francesco?

Stefano Mauri