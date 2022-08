Ilary Blasi, che sensuale il suo saluto all’estate!

“Goodbye summer” è il saluto via social di Ilary Blasi, da tempo in vacanza, dopo essersi lasciata col marito Francesco Totti

“Goodbye summer” è il saluto via social di Ilary Blasi, da tempo in vacanza, dopo essersi lasciata col marito Francesco Totti, a quest’estate di ripartenza che se ne va. E la showgirl, ha appunto pensato bene di chiudere in bellezza, le ferie, con uno scatto in bianco e nero che la ritrae quasi senza veli in tutto il suo splendore. E la rete, neanche a dirlo, è’ andata in fibrillazione.



Non mancano, sempre via Instagram, altre immagini sensuali di Ilary, questo mentre Totti ha scelto un profilo basso senza squilli internet.

In quel di Sabaudia dove è stato in vacanza coi figli tuttavia, cronisti ed esperti di gossip avrebbero visto il Capitano mitico della Roma nei pressi della vicina casa dove, l’altrettanto bellissima Noemi Bocchi, sua presunta fiamma, (pure lei) avrebbe svacanzato nel Circeo.



Inavvertitamente… a breve Francesco Totti e Ilary Blasi si incontreranno, coi rispettivi legali, per decidere come separarsi. C’è poi l’attesa per capire dove e con chi, pubblicamente, gli ex innamorati parleranno per dire la loro sulla fine del grande amore che li ha visti felici protagonisti.

Stefano Mauri