Nedved? Quale contributo ha portato da vicepresidente della Juve?

Che valore aggiunto ha portato a oggi, Nedved, nel suo interregno dirigenziale alla Juventus?

Grande campione quando giocava, nelle vesti di vicepresidente, l’ex tuttocampista bianconero, colui il quale insieme all’allora direttore sportivo Fabio Paratici ha lavorato, detto le quinte, per lanciare il nuovo corso post Marotta (ah … come manca alla Vecchia Signora il grande calciofilo oggi all’Inter), post Allegri (poi tornato), impegnandosi prima per portare Cristiano Ronaldo alla Juve nella strana estate del 2018.

Quella rivoluzione ha apportato benefici sportivi alla Vecchia Signora? No e per questo il Pavel farebbe bene a dimettersi, non per le questioni extracalcistiche. No?

Naturalmente il riferimento e’ al video, in rete da pochi giorni, con Nedved in un locale di Torino, protagonista tra … balli e palpatine. Il dirigente bianconero è stato pizzicato durante una serata di divertimenti sfrenati. Non si è sottratto al trenino con tre ragazze misteriose e ha messo le mani sul seno di una di loro tra smorfie, battute e risate. Le immagini private sono comparse su Tik Tok e sono diventate virali.

Ci sarebbe poi un altro cortometraggio artigianale, con Nedved barcollante e stanco che esce da un locale.

Per carità, Il buon Pavel ha lasciato la moglie Ivana nel 2019 (hanno due figli a cui hanno dato i loro stessi nomi Ivana e Pavel) e attualmente frequente, frequentava o frequenterebbe la cantante-attrice Dara Rolins (una settimana fa era allo Juventus Stadium). E tempo libero può fare ciò che meglio credere il calciofilo. Quel che conta è infatti il rendimento dietro la scrivania, anche se qualcuno potrebbe avanzare remore etiche sul suo comportamento notturno. E tornando al quesito iniziale: quale è stato il miglior guizzo dirigenziale di Nedved?

Stefano Mauri