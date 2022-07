Ilary Blasi via Instagram è più bella e diversa che mai…

E’ l’argomento del momento, la storia di questo caldo mese di luglio e arrivano tante voci e sussurri ad alimentare il gossip intorno alla coppia, scoppiata Blasi – Totti con lei che, condizionale d’obbligo, ecco a breve potrebbe andare a vivere a Milano, dove lavora.

Eh già… nuove indiscrezioni sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi intanto sono arrivate coi seguenti toni: “La decisione di lasciarsi penso l’abbia presa Ilary”, ha raccontato al settimanale Nuovo Alex Nuccetelli, amico di vecchia data del Pupone. “Io ho visto Francesco rincorrere l’amore della moglie fin dall’inizio. Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento. Se poi una persona ti risponde sempre male, è sempre arrabbiata e nervosa, a un certo punto è normale che ti stanchi”, ha aggiunto il pr nonché ex marito di Antonella Mosetti.

Nel difendere Totti Nuccetelli ha poi svelato un dettaglio non da poco sul conto di Ilary: “Molti dipingono Francesco come un latin lover ma in realtà anche dall’altra parte…”.

Le dichiarazioni di Alex Nuccetelli sembrano trovare conferma nel racconto di Chi, il primo a pubblicare le foto di Totti con la nuova fiamma Noemi Bocchi. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha infatti rivelato che Francesco “ha fatto il possibile per tenere unita la famiglia per il bene dei figli. Ha negato fino alla noia, con la moglie e con gli amici, di avere una relazione con Noemi. Al punto che Ilary ha smentito le voci di un possibile tradimento del marito. Se lo ha fatto è perché era sicura di non essere smentita dai fatti. Per questo si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto. Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme”. Ma è forse vero, come sussurra qualcuno che i due vivessero l’amore a modo loro ? Mah…

Abbiamo sognato e ci siamo emozionati con loro: e per questo che Totti e Ilary ci fanno parlare e sparlare tanto adesso? Lei su Instagram appare più sexy e diversa che mai, Lui per ora ha scelto il basso profilo.

