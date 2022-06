Alessio Tacchinardi: “De Ligt non è ancora un leader. E in coppia con Bonucci non mi accende”

Allora sulle frequenze web, al solito molto informate, diTMW Radio, durante Maracanà, è tornato a parlare, in attesa di capire dove andrai allenare a breve, l’ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi. Ecco il suo intervento…

Il pensiero di giornata?

“A Gnonto. Una spolverata di entusiasmo ci vuole. Però andiamoci piano, è molto giovane. E’ un ragazzo che si è messo in gioco, umile, questo mi piace tanto. Spero raggiunga il massimo, ma già sento commenti esagerati. Ho preso lui da esempio perché, come altre Nazionali, dobbiamo provare certi profili. Ragazzi che arrivano in Primavera, quando escono fanno i fenomeni. Pensano di essere chissà chi e hanno un atteggiamento che li porta a chiedere già la Serie A, senza passare dalla B. Lui si è messo in gioco, ha rischiato, ha fame”.

Bastoni via a 70 milioni: lo farebbe?

“Bastoni forse ha più mercato. Se devo sacrificare uno tra lui e Barella, sacrifico Bastoni. 70 milioni per un difensore sono tanta roba”.

Juventus, De Ligt potrebbe dire addio. Che ne pensa?

“Sta mettendo le mani avanti. O vuole arrivare a scadenza o vuole vedere un progetto tecnico che negli ultimi anni non lo ha convinto. E’ forte ma ha dei limiti in campo. Non è migliorato in tante cose, ma in prospettiva è uno forte. Non lo vedo come un leader, o quantomeno non lo è stato ancora. Magari con via Chiellini può fare un ulteriore step di crescita. Non mi sembra però la coppia con Bonucci che sia perfetta”.

Aspettando Pogba e, probabilmente Di Maria, la Juve quindi pensa pure a sistemare la difesa, senza dimenticare l’attacco e le corsie laterali.

