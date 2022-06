Emma Marrone: “Tanti pezzetti di luce. Tempo al tempo”

Giorni di relax e lavoro per Emma, cantante italiana PopRock dalla voce che graffia, impegnata a preparare l’arrivo di nuove canzoni, coi suoi collaboratori per il suo nuovo album che verrà. L’artista tra un bagno in piscina e tanta fase creativa, via social ha svelato appunto di essere impegnata, sul Lago di Garda, con persone uniche e meravigliose.

Un ambiente a dir poco perfetto che ha dato vita a quelle che lei ha definito come “Tanti pezzetti di luce“. Per questo, sottolinea, si dice grata per tutto quello vissuto e generato.

Il sentito messaggio della Marrone si conclude con un “Tempo al tempo” che da il via all’attesa per questi pezzetti di luce che Emma Marrone regalerà al mondo della musica a breve.

Da come possiamo immaginare, l’annuncio di nuove canzoni, il contesto in cui sono nate, hanno portato le aspettative ad essere molto alte. Tanti fan della Marrone hanno sottolineato che già ora di come l’attesa sia altissima. Molti, infatti, non vedono l’ora di ascoltare le sue nuove canzoni, non resta che attendere ancora un po’ prima di scoprire cosa Emma Marrone sta preparando peri gli ascoltatori italiani. L’unica certezza, al momento, è quella che sicuramente le sue parole hanno già colpito e lasciato il segno.

Chapeau ad Emma, ragazza in gamba con tante cose da dire e artista che sa emozionare, emozionandosi.

