Demiral: “All’Atalanta ho lavorato più duramente che alla Juve”

In attesa di capire dove giocherà a partire dal prossimo mese di luglio, il forte difensore Demital, intervistato in Turchia da Fanatik, così ha parlato : “ L’Atalanta ha le migliori infrastrutture in Italia. Hanno un vivaio molto famoso, ogni volta che posso guardo le partite della Primavera. Giovani talenti come Bastoni, Musa Barrow, Franck Kessie e Dejan Kulusevski sono tutti cresciuti a Zingonia.

L’allenamento dell’Atalanta è molto pesante e veloce. Posso dire che è stato più difficile dell’allenamento della Juventus. In alcuni allenamenti, la distanza di corsa supera gli 8-10 KM. È il club giusto per i giovani che vogliono migliorarsi e andare avanti. Questo sistema, che va avanti da anni, dà un grande contributo al nostro sviluppo. Mi lascio alle spalle la stagione in cui ho giocato più partite della mia carriera. Ho giocato più di 50 partite, nazionale compresa. Ho giocato troppe partite. Ho anche avuto l’opportunità di svilupparmi. Ho cercato di coprire le mie mancanze nelle partite e negli allenamenti. In questa stagione abbiamo giocato i quarti di finale sia in Champions League che in Europa League. È stata un’esperienza molto positiva per me. Avremmo potuto fare una stagione migliore, ma non è andata così. Tuttavia, è un club che può avere molto successo nei prossimi anni”.

Così parlò il forte difensore Demiral: ma quindi, durante le esperienze juventine con Sarri (pati’ un grave infortunio) e Pirlo non si allenò duramente? Mah…

Stefano Mauri