Il giornalista juventino Chirico: “Allegri sa allenare Vlahovic?

Quindi attraverso un attacco alla società e al trainer, il giornalista di fede bianconera, Marcello Chirico a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del momento in casa Juventus: “Allegri non adatto per valorizzare Vlahovic? Non è una cosa del tutto sbagliata. Non lo sta impiegando nella maniera giusta. Non è possibile che un giocatore come lui che alla Fiorentina era un fenomeno alla Juve fa molto meno. La Juve fa un gioco giurassico. Se questa estate i dirigenti della Juve metteranno a disposizione di Allegri giocatori di livello, anche lui tornerà a segnare e la Juve tornerà a vincere. E poi va allenata meglio la Juve. Finora è stata allenata male. Impossibile avere tutti questi infortuni.

Viene utilizzato male ora, non ne discuto le qualità. Bisogna comprare giocatori funzionali, che siano adatti a lui. Oggi le colpe di questo andamento le ha anche Allegri, non solo la società e i giocatori. Anche lui ci ha messo il suo, lo hanno detto anche Lapo e Christillin, mentre i dirigenti hanno rovinato volutamente una squadra vincente”.

Così parlò Chirico grande tifoso juventino, intanto Dybala e il suo entourage hanno smetito di aver già raggiunto un accordo con l’Inter, ma il general manager nerazzurro Beppe Marotta è pronto a sferrare l’ultimo corteggiamento, ma il Borussia Dortmund ha pronta una super offerta.

Stefano Mauri