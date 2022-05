I primi fantastici, luminosi 38 anni di una, più bella che mai, Emma Marrone

Artista completa, globale a 360, densi gradi: cantante, attrice, scrittrice,Emma Marrone, in gran forma e più luminosa (e bella) che mai, quindi il 25 maggio ha compiuto gli anni. Adora allenarsi, ma soprattutto bere un bicchiere di vino, stare in compagnia e cucinare per gli amici. La sua priorità? Stare bene con sè stessa

Sì, Emma ha festeggiato i suoi primi 38 anni ed è giunta a questo appuntamento, appunto in formissima. Negli anni, anche per ragioni di set cinematografico, beh, la grintosa ragazza salentina ha cambiato look parecchie volte, ha raccontato e condiviso i suoi (superati) problemi di salute, ed è finita, suo malgrado, anche nel tritacarne del gossip e del body shaming a cui ha risposto per le rime. Sempre partendo da un concetto base: conta essere fedeli e sereni con sé stessi.

Ah … questi, per Emma, reduce dalla straordinaria serata, tra moda e tendenza, di Gucci in Puglia sono giorni intensi, causa la realizzazione del suo nuovo e atteso nuovo album. E in merito c’è parecchia attesa. Ma la bravissima artista è comunque sul pezzo, pronta a stupire nuovamente come è riuscita a fare sul palco del teatro Ariston, lo scorso febbraio, al Festival di Sanremo, col pezzone “Ogni volta è così”: Chapeau!

Stefano Mauri