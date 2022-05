Nicolò Fagioli : “Sogno di tornare alla Juve. Modric il mio idolo”

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juve, ma protagonista del ritorno in A della Cremonese dove ha militato in prestito nella stagione appena conclusa, ha parlato a Tuttosport: “Sogno il ritorno alla Juventus. Il mio idolo? Modric”. Il classe 2001 si è raccontato e ha parlato anche del suo futuro: “Pronto per la Juve? Sì, il mio sogno resta quello, ma non conosco il futuro e nemmeno quello di Alvaro (Fagioli è molto amico di Morata). Adesso mi godo questa vittoria, poi ci sarà tempo per parlare con i dirigenti della Juventus e i miei agenti”. Non è certa, eventualmente, la conferma a Cremona? “Non dipende da me ma qui mi trovo bene”. E sull’idolo calcistico Fagioli appunto non ha dubbi:“Come detto poc’anzi Modric. A cena gli chiederei come fa ad avere ancora una fame così”.

Ariedo Braida, consulente della Cremonese, ai taccuini di TuttoJuventus ha parlato così: “Nicolò, in realtà, merita un discorso a parte. E’ in possesso di doti tecniche superiori alla normalità, è bravo, il suo talento è speciale e non comune a molti altri calciatori. Però, e c’è un però: deve allenarsi, conquistarsi il posto, soffrire e migliorare. Un conto è giocare nella Cremonese, un altro in un top club. Lì non c’è tempo, non è ammesso il fallimento. Per esser pronto, dovrà lavorare di più e seguire il suo percorso di crescita”.

Braida ha inoltre aggiunto che a breve incontrerà i dirigenti bianconeri per parlare di Fagioli e di altre situazioni di calciomercato.

