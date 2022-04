donnecheleggonoledonne evento a sostegno del Racconto al femminile

“Per percorrere e raccontare le storie delle donne, tutte anche quelle invisibili, oggi bisogna partire

per un viaggio e portare con sé cuore e mente liberi da catene “social”, “culturali ” e politiche.

Avere buoni compagni di viaggio che camminino insieme e condividono finalità e direzione. Grazie

dunque al parternariato e al cammino intrapreso a fianco e in collaborazione con Le città delle

donne e con la Provincia di Piacenza. RadioRaccontiamoci vuole creare una community per dare

VOCE alla cultura che può dunque diventare condivisione, comunicazione, e fare informazione. “

Il Presidente di Epikurea Aps Simona Tonini e Il Dott. Roberto Provenzanno Forti di

RadioRaccontiamoci Aps ideatori di #donnecheleggonoledonne spiegano che l’intento dell’evento

performance del 26 aprile tenutosi presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano

era quello di creare la consapevolezza che bisogna costruire insieme passo dopo passo una

narrazione femminile della storia da oggi al futuro. Gli interventi degli ospiti della kermess di

RACCONTI AL FEMMINILE hanno toccato a 360° gli aspetti del femminile di oggi e ieri. Le

donne che amano la forza delle donne e si fanno tessitrici di relazioni (Nadia Bragalini), Le tre età

della donna, il dipinto di Klimt e la suggestione sulla vita delle donne e le sue fasi della consigliera

Giulia Monteleone; la necessità nonostante tutto di avere sogni e obbiettivi nella storia di Lidia Poet

primo avvocato donna a noi portato dalla narrazione dell’assessore Federica Sgorbati; il monologo

SHARON portato dal vivo da Ilaria Guglielmetti giovane attrice e interprete del dramma

dell’omicidio efferato di Sharon Tate, donna e madre; le ragazze di Chezactor che hanno arricchito

l’evento estratti di racconti femminili; Giusy Cafari Panico la sua donna che aspetta, e la necessità

oggi di riconoscere il valore del lavoro quotidiano delle donne anche in senso economico; la

mistificazione di una storia come quella di Matilde di Canossa, raccontata da Enrica Bardetti, donna

molto più importante e decisiva, più di ciò che ci tramandarono, questo grazie agli studi di Chiara

Frugoni medievalista illustre non citata nella letteratura critica; i racconti raccolti da Epikurea e

trasformati in podcast da radioraccontiamoci ( 100 racconti progetto audioantologia primaledonne

su spotify) delle donne madri delle Comunità Luna Stellata e Stella del mattino de La RICERCA

ONLUS, i passiletti ( tra cui “le donne e il sale “ proiettato durante la serata), proiezione e raccolta

(presente sul canale Youtube RadioARccontiamoci ediZIoni digitali) dei contributi di quanti

hanno partecipato ad un cammino raccontato da piedi che camminano e voci che raccontano,

trasformato in un video artistico, e sagome di cartone sparse tra il pubblico molte senza volto a

ricordare le donne invisibili a cui #donnecheleggonoledonne vuole continuare a dare voce. Il

progetto continua e dunque la racconta dei racconti. L’appuntamento è stato introdotto e chiuso

dalle parole di Isa Maggi Presidente di Le città delle donne Nazionale a Piacenza rappresentata da

Nadia Bragalini che rende onore a una città Piacenza tra le primissime che ha aperto loro le porte.

In conclusione Un abbraccio a tutte le donne” in guerra” che da sole portano in grembo e

in braccio il futuro: i figli “

Questo il finale del Presidente Simona Tonini di donnecheleggonoledonne

Tutto l’evento è visionabile sui canali social di Radio Raccontiamoci fb e YouTube

info@radioraccontiamoci.net per chi vuole aggiungersi a una community che insieme a Le città

delle donne e a tutti e a tutte le associazioni che vorranno unirsi porterà avanti nuovi progetti di

narrazione femminile

