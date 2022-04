Lapo Elkann e Mister Amazon in barca insieme avranno parlato di Juventus?

Lapo Elkann, che ci faceva in barca con Jeff Bezos? Ecco quello che è successo…

Nota a margine: a quanto pare Lapo Elkann ha trascorso due giorni (il weekend pasquale) in compagnia di alcuni amici molto speciali. Viaggiando a bordo di una barca a vela, per poi passare del tempo a Comporta, l’imprenditore, oltre alla moglie Joana Lemos, ha scelto come compagni di viaggio nientemeno che Jeff Bezos e la fidanzata Laura Sanchéz.

Dopo il pareggio della “sua” Juventus contro il Bologna, lo stesso Lapo è stato al centro di alcune polemiche a causa di un tweet da lui pubblicato, nel quale sembrava sferrare una sorta di attacco contro l’allenatore dei bianconeri, Massimiliano Allegri.

Ma col fondatore di Amazon Bezos, Lapo avrà parlato di un suo futuro coinvolgimento nella Juve? E il ritorno allo stadio dell’ex capitano Del Piero potrebbe significare un ritorno a casa, in vesti di dirigente, dello stesso Alex Del Piero? Mah …

Intanto così ha parlato Max Allegri, il trainer tirato in ballo, da Lapo, sabato scorso, col seguente Tweet: “C’è poco da stare allegri. Allegri”. Spazio ora alla conferenza stampa di Allegri:

“La semifinale di ritorno di Coppa Italia? la Fiorentina è in forma e sta facendo una grande stagione. Italiano sta facendo un ottimo lavoro, domani ci si gioca la finale. All’andata gara più bloccata, domani penso completamente diversa. Arthur è morto, ne ho due. Danilo possiamo rivederlo a centrocampo, vediamo dove. Poi ho anche Miretti. Non lamentiamoci, ne abbiamo in abbondanza.

Il post di Lapo Elkann? Non commento, è uno dei primi tifosi della Juventus, in maniera affettuosa ha espresso il suo pensiero. Questo è un momento decisivo della stagione e dobbiamo pensare a fare. Dobbiamo arrivare fra le prime quattro e in finale di Coppa Italia, poi faremo valutazioni su come abbiamo lavorato”.

“Alla Juventus bisogna lavorare sempre per vincere, i bilanci si fanno a fine stagione. Potevamo fare di più? La Coppa Italia se la vinci non conta niente, se la perdi hai fallito. In campionato bisogna pensare ad arrivare fra le prime quattro, a inizio gennaio nessuno si sarebbe aspettato la Juve in questa posizione a cinque giornate dalla fine. Il campionato è equilibrato, gli episodi fanno la differenza. Noi non abbiamo vinto delle partite giocate bene, sicuramente ci è mancato quel qualcosa in più per far sì che quelle gare le vincessimo. Bisogna fare questo passo in avanti”.

Stefano Mauri