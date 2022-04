Belen in gran forma, ironica e clamorosa: “La farfallina? Ora è larga come un aquilone”

(continua dopo la pubblicità)

Tanto dal punto di vista professionale, quanto da quello sentimentale, beh ultimamente per Belen Rodriguez sta andando tutto bene, o meglio, benissimo e la scoppiettante, in gran forma showgirl argentina, tra le altre cose, é pure in vena di battute. Dopo aver dichiarato di essersi rimessa con l’ex marito Stafano De Martino che in futuro magari la tradirà, a proposito del tatuaggio a forma di farfallina che infiammò anni or’sono il Festival di Sanremo, ha detto: “La mia farfallina si é allargata… ora é come un aquilone…”.

Ah sempre Belen e Soleil Sorge sono state protagoniste di un siparietto divertente a “Le Iene” mercoledì scorso.

Le due ex cognate, infatti, si sono incontrate in puntata e si sono punzecchiate ironicamente. Nel presentarla, la conduttrice argentina ha esordito parlando di tutti gli ex storici dell’ex gieffina, citando Gianmaria Antinolfi e omettendo volutamente il fratello Jeremias. Teo Mammuicari e la stessa Soleil glielo hanno fatto notare ma la risposta non si è fatta attendere: “Ormai è acqua passata”.

Stefano Mauri

