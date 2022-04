A un certo punto della partita a Cagliari, (il cambio di Dybala?) Nedved ha fatto una sfuriata delle sue

(continua dopo la pubblicità)

Ma perché Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, in tribuna a Cagliari – per il match vinto dai bianconeri per 2 reti a 1, sabato scorso, ecco a un certo punto della partita ha scosso la testa e si è messo le mani tra i capelli? Questa scena è stata poi fatta vedere a Massimiliano Allegri da Sky nel post partita, il quale ha risposto con una risata. E in merito ci sarebbero due versioni. Secondo Sky, la reazione di Nedved è per la sostituzione di Dybala con Kean, decisa da Allegri a metà della ripresa, ma effettuata solo a pochi minuti dalla fine. La Juventus invece sostiene che le immagini della disperazione di Nedved risalgano a un altro momento della partita.

A domanda precisa così ha risposto il trainer: “La reazione alla sostituzione di Dybala? Ma no, sarà successo prima”. Aldilà di questo frangente, i rapporti fra il dirigente e l’allenatore non siano idilliaci lo si era intuito già nel pre gara, quando Nedved aveva fatto un riferimento ad Allegri: “Non so quali complimenti abbia sentito il mister, ma nessuno a me ha mai fatto i complimenti dopo aver perso. Quello che conta è la vittoria, soprattutto in Italia…”.

Ah Allegri così ha spiegato il cambio ritardato del fantasista argentino: “Volevo cambiarlo prima, ma quando ho capito che poteva dare ancora qualcosa ho aspettato. Mi piacciono i calciatori che giocano a calcio. Dybala via a giugno? I cicli finiscono”.

Stefano Mauri