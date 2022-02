Mascherine su e giù – Bonus va malus – Chi riparte con la benza a 2000?

(continua dopo la pubblicità)

Ansa Doppio misto azzurro fa l’en plein, battuta in finale la Norvegia. “Siamo una squadra d’oro. Abbiamo fatto un lavoro eccezionale”; ” Da aprile Stop alle mascherine all’aperto ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di assembramento: lo si legge nell’ordinanza del ministro Speranza”; Ratzinger chiede perdono: in una lettera sugli abusi a Monaco, parla di “grandissima colpa” per chi commette abusi ma anche per chi non li affronta. “Ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa cattolica. Tanto più grande è il mio dolore” e “ogni giorno mi domanda se anche oggi io non debba parlare di grandissima colpa”; Super Bonus e bollette in Cdm gli edilizi in piazza a Roma;

W L’ITALIA

Ascolta “9 Febbraio 2022 Radio Racconti Quotidiani” su Spreaker.

